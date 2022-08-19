16+
Логотип Сиапресс
USD  59,1321   EUR  59,3934  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сбер дарит застройщикам и девелоперам скидку на ESG-программы

Сбер предложил специальные условия по сопровождению ESG-трансформации застройщиков и девелоперов

​Сбер дарит застройщикам и девелоперам скидку на ESG-программы
Фото: Сбер

Сбер предложил специальные условия по сопровождению ESG-трансформации застройщиков и девелоперов. До 31 августа они смогут оформить договоры по любой из трёх предлагаемых ESG-программ с 10-процентной скидкой.

Линейка ESG-программ включает «ESG-навигатор», «EHS-консалтинг» и «Комплекс ESG-политик». Они разработаны и реализуются дочерней компанией «Страхового брокера Сбербанка» — «Профессиональный консультант».

«ESG-навигатор» будет полезен не только компаниям, которые недавно встали на путь ESG-трансформации, но и тем, кто уже имеет достаточно достижений в этой сфере. Продукт позволяет провести аудит предприятия по таким аспектам, как забота об окружающей среде, социальная и управленческая ответственность, уровень риск-защищённости строящегося объекта и пожарной безопасности организации. По итогам компания получит подробный отчёт о степени соответствия действующим законодательным нормам, ESG-оценку и оценку влияния предприятия на климат, а также рекомендации по дальнейшему внедрению практик устойчивого развития.

«EHS-консалтинг» рассчитан на компании, которые уверены в своих силах и хотят получить сертификат «Зелёного поставщика» для повышения инвестиционной привлекательности бизнеса. В рамках программы Сбер проведёт оценку организации на соответствие ESG-принципам и присвоит соответствующий сертификат исходя из положения дел. Банк также рассчитает объём выбрасываемых предприятием парниковых газов (по методике Министерства природных ресурсов и экологии РФ) и окажет содействие в подготовке необходимых экологических документов для Росприроднадзора и по охране труда.

«Комплекс ESG-политик» поможет компании регламентировать собственную стратегию устойчивого развития. Специалисты составят необходимую документацию в области охраны окружающей среды и труда, разработают программу экологического контроля, которая будет учитывать все нюансы обращения с отходами — от источников выбросов до перечня привлекаемых лабораторий.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Линейка ESG-программ, созданная дочерней компанией “Страхового брокера Сбербанка”, подходит для компаний любых сфер бизнеса. Особую ценность эти программы имеют для строительной отрасли — как для самих застройщиков, так и для инвесторов в строительные проекты. Наши ESG-программы предлагают полный набор инструментов для качественной трансформации — от комплексной оценки уровня экологической ответственности организации до подготовки всего пакета документов для регулирующих органов. Мы знаем, как непросто бывает внедрять новые практики, как порой тяжело выбрать верный курс, — но мы в Сбере уже прошли этот путь и стали одним из лидеров ESG-повестки в России. И теперь, разработав специализированные программы на базе собственного опыта, мы готовы помочь ответственному бизнесу усовершенствовать свои подходы к устойчивому развитию».

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: «Сегодня застройщики стараются проектировать объекты с учетом лучших практик: используя новейшие технологии, энергоэффективное оборудование и по-настоящему оглядываясь на потребности будущих клиентов. Такой подход полностью соответствует лучшим ESG-практикам. Примечательно, что и партнеры, и инвесторы всё чаще обращают внимание на то, следует ли компания курсу устойчивого развития. Чтобы сэкономить время на самостоятельной разработке документации, аудите собственных подходов к экологическим и социальным практикам, можно воспользоваться программами от Сбера. Например, в рамках продукта “ESG-навигатор” клиент получит экспертизы охраны окружающей среды и пожарной безопасности, аэросъемку, которая поможет найти источники выбросов отходов и сточных вод, необходимые лабораторные исследования, помощь в составлении документации для надзорных органов и финальное заключение с рекомендациями».

Специальные условия по ESG-программам приурочены ко Дню строителя, который в России отмечался 14 августа. Предложение действует для застройщиков и компаний, инвестирующих в строительство.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:02, просмотров: 148, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Полицейская овчарка помогла найти пропавшую пенсионерку в Нижневартовске 601
  2. ​Долг арендаторов перед властями Сургута сократился на треть 593
  3. В Сургуте пройдут поиски мужчины, пропавшего в прошлом году 560
  4. В Сургуте отремонтируют 10 внутриквартальных проездов в 2022 году 527
  5. Работника югорского аэропорта убило винтом самолета 434
  6. Подросток случайно подстрелил приятеля в Сургутском районе 361
  7. В Сургуте осудят инженера больницы за получение взятки 344
  8. Югорчанка попыталась вывести вшей у ребенка с помощью дихлофоса 340
  9. ​В Югре подскочила заболеваемость ковидом – 383 новых заболевших за сутки 307
  10. ​Ученые СурГУ стали победителями международного конкурса 295
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6475
  2. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2444
  3. Стрельба произошла в Сургуте из-за ДТП на парковке 2210
  4. ​«Долина нищих» – обычный городской район, благоустроенный за счет бюджета. Закрытие его от сургутян вызывает вопросы 1392
  5. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 1348
  6. ​Одну из сургутских школ исследуют эксперты из-за трещин в стене 1328
  7. Районный парикмахер 1295
  8. Порывистый ветер испортит сургутянам выходной 1262
  9. ​Сургутские уличные художники создадут арт-объект 1243
  10. Сургутяне больше остальных в ХМАО заражаются ковидом 1225
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6475
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5460
  3. «Хабуровские» – значит Завьяловы 3865
  4. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 3785
  5. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3095
  6. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 3008
  7. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 3005
  8. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 2936
  9. ​Всё в дыму / Обзор СИА-ПРЕСС 2703
  10. ​Разрушительные заблуждения 2672

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика