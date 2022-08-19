Сбер получил два патента на технологии по выявлению дипфейков

Сбер получил два патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, созданные в рамках исследования по выявлению дипфейков. Результатом работы является повышение точности и эффективности обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.

Основу технологий составляет ряд ансамблей нейросетевых моделей класса EfficientNet ( патент №2768797 ) и метод амплификации и анализа средствами ИИ микроизменений в цветах объектов на кадрах ( патент №2774624 ). Объединённые в одну систему, они позволяют с высокой точностью определить синтетически изменённые изображения лиц на видео.

Отличительной особенностью системы является возможность обработки видеоконтента с несколькими лицами в кадре. В этом случае система выявляет отдельное лицо, созданное синтетическим образом, и оценивает его достоверность, что позволяет противодействовать ряду методов обхода систем выявления дипфейков.

Показатели эффективности системы, при замерах на независимых тестовых выборках, составили 98%, что существенно выше показателей опубликованных аналогов.

Разработанные технологии предназначены для использования при решении следующих задач:

—защита от кибератак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection;

—выявление на ранних стадиях информационных атак с целью борьбы с фейковыми новостями;

—обеспечение защиты переговоров по видео-конференц-связи.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Сбер постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области. Наши запатентованные изобретения позволят эффективно решать задачи по выявлению информационных атак и кибератак с использованием дипфейк-технологий. Синтетические видео, используемые для атак на Сбер и наших клиентов, будут выявлены на самых ранних стадиях».