Агрегатор банковских приложений для российских пользователей стал доступен в AppStore

Агрегатор банковских приложений для российских пользователей от компании "Открытые ИТ-решения" стал доступен в AppStore, сообщает ТАСС.

При запуске приложения "СБОЛ" предлагается ввести номер карты своего банка. Пока в приложение можно войти по карте Сбербанка.

"Сбербанк рекомендует использовать приложение компании "Открытые ИТ-решения" клиентам - владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение Сбербанк Онлайн. Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в App Store", — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В кредитной организации также отметили, что клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение Сбербанк Онлайн, удалять его не нужно. Приложение банка работает в штатном режиме с предоставлением полного набора сервисов.