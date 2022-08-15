Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Построение эффективной стратегии бизнеса», который пройдет 17 августа 2022 года в 17:00 мск.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на веб-странице регистрации, или ее мобильной версии. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Юлианна Матусевич, стратегический бизнес-консультант, эксперт по управлению клиентской лояльностью b2b и b2c, партнер консалтингового агентства «BatanovPlus», исполнительный директор федеральной сети «Laser Love».

Вебинар будет полезен как для действующих предпринимателей, так и тех, кто планирует открывать собственный бизнес.

На встрече обсудим следующие основные вопросы:

• Что такое стратегия и зачем ее разрабатывать в малом бизнесе

• Ключевые компетенции современного лидера.

• Уровни планирования в организации. Стратегия, операционка, тактика. Что важнее?

• Технология построения стратегического плана

• Целеполагание в компании. Уровни стратегии

• Управление изменениями и вовлечение в них команды

• Глобальная, маркетинговая и клиентская стратегии. Как внедрять?

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.