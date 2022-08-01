Во 2 квартале 2022 года жители Югры расплачивались банковскими картами на 23% чащ

Во 2 квартале 2022 года жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры расплачивались банковскими картами на 23% чаще, чем за первые три месяца этого года.

Согласно статистике Сбербанка, за первое полугодие 2022 югорчане больше всего покупок совершали в продуктовых магазинах (24,7 млн транзакций), а также в точках продажи одежды и обуви (3,8 млн транзакций) и в продовольственных магазинах (3,4 млн транзакций).

При этом югорчане стали чаще посещать фаст-фуды: количество транзакций в этой категории увеличилось на 25% по сравнению с 1 кварталом и составило 5 млн штук.

Кроме того, во втором квартале этого года жители округа стали чаще заниматься спортом и посещать салоны красоты: количество совершенных операций по банковским картам в этой категории выросло на 30%.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Оплата товаров и услуг безналичным способом обеспечивает клиентам удобство и высокую скорость расчетов. Кроме того, оплачивая покупки картой, клиенты Сбербанка получают бонусы по программе «Спасибо от Сбербанка». При приобретении товаров в магазинах-партнёрах банка начисленные баллы могут достигать до 20% от потраченной суммы. Накопленные бонусы «Спасибо» можно тратить на скидку при последующих покупках».

В исследовании учитывались транзакции по картам, совершенные в POS-терминалах Сбербанка.