«Булгаков» притягивает к себе взгляды горожан особенным внешним видом. Всё дело здесь в авторском проекте и изящных деталях. Роскошные кремовый и шоколадный оттенки, утонченные кипельно-белые детали — все эти эпитеты предназначены фасадам квартала.

Еще один секрет его великолепия — архитектурные элементы. Именно они создают неповторимый облик квартала. К слову, они предусмотрены здесь не только для красоты.

К примеру, сандрик, который будет расположен на самой крыше, создан, чтобы защитить фасад от осадков, которые в обычных домах стекают по зданию. В результате естественные, мягкие цвета фасада лучше сохраняются и продолжают подчеркивать изысканный стиль домов.

Французские балкончики также придают фасаду изящество и привлекают внимание жителей города, но, кроме этого, еще и визуально расширяют пространство квартиры. А среди жителей квартала ежегодно проводится конкурс на лучшее его оформление.

Лаконичность и строгость линий фасада особенно хорошо видно с наступлением вечера, когда архитектурно-художественная подсветка преображает квартал.

Ещё одна важная особенность квартала Булгаков - парадные в классическом стиле, оформленные по индивидуальному проекту. Здесь учтена каждая деталь: входная группа на уровне земли, панорамное остекление, витражные двери, скамья для ожидания, мини-библиотека, художественная роспись стен, люстры европейского дизайна, Керамический гранит коллекции «Bromley» от «KERAMA MARAZZI», встроенные почтовые ящики и зеркало в полный рост.

Эстетика и продуманные технические решения квартала «Булгаков» — тема, на которую хочется говорить как можно подробнее. Ведь каждая деталь здесь проходит тщательный отбор специалистом и создает особенный облик квартала. Записывайтесь на консультацию по номеру +7 (3462) 77-95-89 и узнайте больше о финальном доме квартала.