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«Россети Тюмень» направят порядка 30 млн рублей на строительство нового учебного полигона в Югре

Россети построят новый учебный полигон в Когалыме

«Россети Тюмень» направят порядка 30 млн рублей на строительство нового учебного полигона в Югре
Фото: Россети

Новый учебно-тренировочный полигон (УТП) «Россети Тюмень» площадью более 2200 кв.м. будет построен на территории производственной базы города Когалым в 2023 году. Объем инвестиций компании в проект составит порядка 30 млн рублей.

На полигоне энергетики разместят трансформаторы тока 110 кВ, силовой трансформатор 40 МВА, анкерноугловую опору, маломасляный выключатель, разъединители, шинные мосты, воздушные и кабельные линии различного класса напряжения. Это позволит специалистам «Россети Тюмень» в условиях, приближенных к реалиям производственной деятельности, отрабатывать навыки оперативных переключений, техобслуживания и ремонта элементов высоковольтного оборудования, а также эксплуатации распределительных сетей без выведения из работы действующих объектов. Кроме того, на площадке будут проводиться профориентационные занятия для старшеклассников и студентов, планирующих связать свое будущее с профессией энергетика.

Отметим, учебные центры разной степени оснащенности сегодня действуют в восьми филиалах энергокомпании. В 2022 году на площадке одного из них повышение квалификации пройдут около 1000 специалистов дочерних предприятий «Газпром нефти», «Роснефти» и «Славнефти».


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Сегодня в 19:14, просмотров: 105, комментариев: 0
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