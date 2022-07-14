«Дальневосточная ипотека» в Сбере стала еще выгоднее

Сбер дополнил льготную программу «Дальневосточная ипотека» опцией субсидирования процентной ставки застройщиком. Это позволило снизить минимальную ставку по программе с 1,7% до 0,1% годовых (при условии страхования жизни и здоровья и электронной регистрации сделки от Домклик).

Оформить такую ипотеку могут семьи, в которых оба супруга не достигли 36-летнего возраста, либо родитель в возрасте до 36 лет, воспитывающий ребёнка до 19 лет, участники программы «Дальневосточный гектар» (от 21 года), а также врачи и педагоги, независимо от их возраста и семейного положения. Работникам государственных образовательных организаций и сотрудникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения необходимо иметь общий стаж в должности не менее 5 лет.

По программе «Дальневосточная ипотека» доступно в том числе индивидуальное жилищное строительство (ставка от 1,5%). Можно приобрести квартиру в новостройке, либо объект на вторичном рынке в сельских населённых пунктах и моногородах Дальнего Востока, а также на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости жилья (30% для самозанятых), срок кредита — до 20 лет.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик:

«Совместно с Правительством РФ мы продолжаем совершенствовать программу "Дальневосточная ипотека". Договорённость с рядом застройщиков позволяет нам снизить процентную ставку до рекордных 0,1% годовых, то есть переплата по кредиту в таком случае практически отсутствует. Мы продолжаем работать над расширением пула надёжных застройщиков, участвующих в программе субсидирования, чтобы сделать Дальневосточную ипотечную программу ещё доступнее и удобнее для граждан».

Подать заявку на «Дальневосточную ипотеку» можно онлайн на Домклик или в отделении банка. Чтобы узнать, какие застройщики участвуют в программе субсидирования, на сайте Домклик при выборе новостройки нужно выбрать фильтр «Участник программы субсидирования».