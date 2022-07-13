Преимущества СНГБ Онлайн бизнес для предпринимателей

Мы постоянно расширяем возможности системы «СНГБ Онлайн бизнес», чтобы вам было удобно вести множество бизнес-процессов в любое время и в любом месте.
Вам понравится удобный интерфейс и отсутствие необходимости установки сложных программ. Для работы c системой необходимы лишь выход в интернет и мобильная связь.
Вы можете оперативно проводить все необходимые банковские операции:
Просматривать информацию по счетам;
Формировать платёжные поручения и онлайн-выписки;
Использовать сервис проверки контрагентов «Светофор»;
Вести электронный документооборотс банком;
Использовать сервис интеграции с 1С - «СНГБ Онлайн Бизнес: ДиректБанк».
А теперь в СНГБ Онлайн бизнес стало возможным управлять корпоративной картой VisaBusiness без посещения офиса!
Преимущества карты Visa Business, которые вы точно оцените:
Упрощенный механизм предоставления средств на хозяйственные нужды и формирования авансовых отчетов по расходным операциям;
Зачисление средств на карту без комиссии;
Широкий выбор карт для ваших целей;
Возможность открытия и моментального получения неименной карты;
Контроль расходов, установление лимитов, отслеживание операций по каждой карте в СНГБ Онлайн бизнес;
Каждая карта выпускается с дополнительной защитой 3D-Secure.
Вы до сих пор не являетесь владельцем карты VisaBusiness?
Закажите карту в СНГБ Онлайн бизнес или обратитесь к своему менеджеру.
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