Преимущества СНГБ Онлайн бизнес для предпринимателей

Мы постоянно расширяем возможности системы «СНГБ Онлайн бизнес», чтобы вам было удобно вести множество бизнес-процессов в любое время и в любом месте.

Вам понравится удобный интерфейс и отсутствие необходимости установки сложных программ. Для работы c системой необходимы лишь выход в интернет и мобильная связь.

Вы можете оперативно проводить все необходимые банковские операции:

Просматривать информацию по счетам;

Формировать платёжные поручения и онлайн-выписки;

Использовать сервис проверки контрагентов «Светофор»;

Вести электронный документооборотс банком;

Использовать сервис интеграции с 1С - «СНГБ Онлайн Бизнес: ДиректБанк».

А теперь в СНГБ Онлайн бизнес стало возможным управлять корпоративной картой VisaBusiness без посещения офиса!

Преимущества карты Visa Business, которые вы точно оцените:

Упрощенный механизм предоставления средств на хозяйственные нужды и формирования авансовых отчетов по расходным операциям;

Зачисление средств на карту без комиссии;

Широкий выбор карт для ваших целей;

Возможность открытия и моментального получения неименной карты;

Контроль расходов, установление лимитов, отслеживание операций по каждой карте в СНГБ Онлайн бизнес;

Каждая карта выпускается с дополнительной защитой 3D-Secure.

Вы до сих пор не являетесь владельцем карты VisaBusiness?

Закажите карту в СНГБ Онлайн бизнес или обратитесь к своему менеджеру.

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Оперативно и подробно ответим на них по телефонам: + 7 (3462) 39-80-52, 39-88-88(доб. 27-06, 27-27, 27-32).