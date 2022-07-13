Сургутская ГРЭС-2 начала готовиться к зиме

В филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» готовят оборудование к отопительному сезону. С 11 июля на станции начался ремонт теплосети, который продлится две недели. Энергетики проведут ревизию запорной арматуры, установку и проверку индикаторов коррозии, перетрассировку внутренней теплосети и ремонт насосного парка.

Для определения дефектов специалисты Сургутской ГРЭС-2 выполнят гидравлические испытания трубопроводов повышенным давлением, а также чистку и промывку теплофикационного оборудования.

Выполнения запланированного объема ремонтов позволит обеспечить безаварийную работу теплового оборудования в период отопительного сезона 2022-2023 г.