Сбер не будет менять процентную ставку на ранее выданные ипотеки

Информация об изменениях первоначального взноса по уже одобренным заявкам не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-служба Сбербанка.

В сообщении отмечается, что банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой. По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, Сбербанк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например, с увеличенным первоначальным вносом для снижения кредитной нагрузки.

"Те случаи, о которых пишет газета Коммерсант, не являются массовыми и касаются именно тех клиентов, которые на прежних условиях получили бы отказ по кредиту. Новые предложения банка о корректировке условия по первоначальному взносу - это возможность для ряда клиентов получить заёмные средства, которые при меньшем взносе приводят к отказу. Таким образом, мы делаем ипотеку доступной для большего числа граждан и семей", - говорится в сообщении Сбербанка.