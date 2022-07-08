За четыре дня работы промышленной выставки «Иннопром-2022» стенд Сбербанка посетили более 15 тысяч человек. Одной из самых популярных стала зона робототехники.

Гостям представили несколько технологических новинок. Например, это SberShuttle — автоматизированная складская система для фулфилмент-центров электронной коммерции: роботы-шаттлы перевозят контейнеры с товарами от мест хранения на станции подбора, что снижает расходы на сборку заказов. Еще одна разработка — SberPicker: роботы-манипуляторы с компьютерным зрением берут товары с полок и перемещают их между складскими корзинами. Мобильная платформа для перевозки грузов внутри помещений применяется для сборки машин и механизмов, доставки запасных частей и инструментов, обслуживания производственного оборудования и станков.

Посетители стенда также смогли протестировать умные устройства: ТВ-приставку SberBox, ТВ-медиацентр SberBoxTop, смарт-дисплей SberPortal и умную медиаконолку SberBoxTime.

За время работы выставки Сбер организовал несколько пленарных сессий по актуальным темам и заключил более 30 соглашений с клиентами и партнерами. Подписания затронули разные направления бизнеса: от финансирования строительства до внедрения цифровых технологий. С губернатором Свердловской области Сбер договорился усилить импортозамещение в сфере IT. Для УрФУ банк проведет цифровизацию образовательного процесса, а Свердловской железной дороге предложит индивидуальные технологические решения с учетом специфики деятельности компании. Также Сбербанк планирует профинансировать строительство трехзвездочного отеля на Уктусских горах и завода по производству сыра.

Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов: «Значительная часть соглашений направлена на поддержку и развитие экономики. Мы профинансируем строительство жилых домов, промышленных и социальных объектов. Кроме того, при содействии банка будет реализовано несколько новых проектов по совершенствованию IT-инфраструктуры и цифровизации бизнеса наших партнеров».