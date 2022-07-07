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​Сбер заключил ряд соглашений на международной выставке ИННОПРОМ-2022

Сбер принял участие в главной в России промышленной выставке инновационных проектов и разработок ИННОПРОМ

​Сбер заключил ряд соглашений на международной выставке ИННОПРОМ-2022
Фото: Сбер

Сбер принял участие в главной в России промышленной выставке инновационных проектов и разработок ИННОПРОМ, которая прошла в Екатеринбурге. В ходе мероприятия было подписано несколько соглашений о сотрудничестве с рядом компаний.

Сбер и «Уральский горнопромышленный холдинг» вместе займутся цифровизацией добычи щебня на месторождениях в Свердловской области. Стороны намерены тесно взаимодействовать по реализации инвестиционных инициатив в горнодобывающей отрасли. Одно из основных направлений — проект по автоматизации дробильно-сортировочного комплекса на Покровск-Уральском месторождении диоритов (гора Липовая). Его реализация позволит увеличить производственные мощности предприятия, повысить качество продукции, снизить амортизационные издержки. Автоматизация будет производиться с использованием отечественного программного обеспечения. Предполагается, что средства на это предприятие получит по льготной программе Министерства цифрового развития РФ. Проект станет пилотным и впоследствии будет тиражирован на другие карьеры «Уральского горнопромышленного холдинга». Соглашение также направлено на внедрение сервисов для хранения и обработки данных, облачных решений и аналитических продуктов на основе больших данных, реализацию различных социальных программ для сотрудников, включая телемедицину.

Сбер и Группа компаний «Страна Девелопмент» договорились о совместных проектах по цифровизации бизнеса. Банк предоставит ГК «Страна Девелопмент» сервисы и продукты для оптимизации бизнес-процессов, а также предложит передовые технические и IT-решения. Разработанная стратегия по цифровизации девелоперской компании предусматривает: перевод центра обработки данных в облачные ресурсы; сбор речевой аналитики по входящим и исходящим звонкам кол-центра для повышения качества работы сотрудников; разработку виртуального ассистента для презентации строящихся проектов. Кроме того, при содействии Сбера на придомовых территориях готовых жилых объектов девелопера появится интеллектуальная система контроля доступа.

Соглашение о сотрудничестве между Сбером и компанией «Атомстройкомплекс» предусматривает финансирование новых проектов в сфере жилой и промышленной недвижимости. Общая сумма инвестиций по проектам превысит 7 млрд рублей. Стороны договорились об электронном взаимодействии. Соглашение предусматривает использование цифровых сервисов при работе по счетам эскроу, а также автоматизацию процессов УК и ТСН при помощи онлайн-платформы Сбера.

Компании «Модерн Гласс» Сбербанк предоставил банковскую гарантию на сумму 1,8 млрд рублей для получения займа в Фонде развития промышленности. Средства предназначены для запуска нового производства строительных стеклоизделий, уникального для России. Компания запускает комплекс производственных линий для глубокой переработки стекла и производства строительных стеклоизделий длиной в 12 метров. «Модерн Гласс» станет первым предприятием в России, выпускающим подобную продукцию. Мощность нового производства составит 468 тысяч кв. метров в год. Реализация проекта заместит до 90% импорта крупноформатных стёкол. Помимо финансирования, в рамках соглашения Сбер окажет компании содействие в цифровой трансформации и предоставит доступ к различным сервисам и IT-технологиям для повышения эффективного бизнеса.


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Сегодня в 08:54, просмотров: 191, комментариев: 0
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