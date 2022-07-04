Услуги ​АО «Ханты-Мансийский НПФ» доступны в любое время в любом месте

Ханты-Мансийский НПФ 27 лет движется вперед, совершенствует услуги, внедряет современные технологии и идеи для удобства клиентов.

Одно из доказательств – мы перешли на онлайн-обслуживание. Благодаря профессиональной работе коллег фонд предоставляет весь спектр услуг 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Дистанционные сервисы подтвердили удобство и востребованность, теперь интернет услуги – новая реальность. И в этой реальности Ханты-Мансийский НПФ живет и развивается.

Мы предоставляем надежный и качественный сервис на рынке пенсионных услуг: сохраняем, инвестируем и приумножаем пенсионные накопления клиентов.

По итогам 2021 года объем пенсионных выплат по договорам негосударственного пенсионного обеспечения составил 2,4 млрд рублей, а в рамках обязательного пенсионного страхования Ханты-Мансийский НПФ выплатил 414 млн рублей.

Фонд поддерживает высокие темпы развития дополнительного пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, реализуя совместно с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа уникальную для России программу «Две пенсии для бюджетников».

Спасибо вам клиенты, партнеры и коллеги, за то, что с нами на протяжении 27 лет!