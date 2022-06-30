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Банк Уралсиб наградил победителей хакатона Moscow City Hack 2022

Победители хакатона Moscow City Hack 2022 были награждены представителем Уралсиба

Банк Уралсиб наградил победителей хакатона Moscow City Hack 2022

В Москве на площадке Цифрового делового пространства (ЦДП) прошла торжественная церемония награждения команд-победителей хакатона Moscow City Hack 2022. Хакатон в онлайн-формате с 10 по 13 июня проводило Агентство инноваций Москвы. Участие в нем приняли 150 команд практически со всей России и многих стран мира.

Старший вице-президент по банковским технологиям Банка Уралсиб Константин Меденцев выступил перед участниками церемонии с приветственным словом и наградил победителей, занявших 1, 2 и 3 места по задаче «Рекомендательный сервис для оценки эффективности новых цифровых каналов продвижения продуктов банка» – разработка решений, помогающих оценивать эффективность продвижения банковских продуктов в цифровых каналах.

«Агентство инноваций Москвы является нашим стратегическим партнером уже два года. Мы вместе делаем очень масштабные проекты акселерации, хакатоны и другие полезные активности по привлечению инноваций, – отметил Константин Меденцев. – Хакатон – это замечательный формат, в котором сотни светлых голов совместно работают над решением сложной задачи. И команды, которые здесь победили – представили отличные, инновационные решения. Банк со своей стороны рассмотрит возможность организации и проведения пилотных тестирований лучших решений, полученных на хакатоне».

Также Константин Меденцев пригласил победителей выступить в Уралсибе на ежемесячном внутрибанковском питч-дне и побороться за возможность проведения пилота с банком.

«Золотой победитель» по задаче Уралсиба – команда DataMindStorm из Москвы, Видного, Иваново (Елена Кирьякова, Дарья Ушакова, Андрей Опанасенко, Максим Торокин) – создала динамическую панель, которая позволяет осуществлять мониторинг метрик эффективности цифровых каналов продвижения банковских продуктов. Сервис способен прогнозировать периоды притока целевых клиентов с каждого цифрового канала по временным интервалам.

Всего в этом году командам предложили выбрать одну из пяти задач. Их постановщиками стали Агентство инноваций Москвы, городские Департамент информационных технологий, Департамент инвестиционной и промышленной политики, Комитет общественных связей и молодежной политики, ресурсный центр «Мосволонтер», центр «Моспром», Банк Уралсиб и компания «Нетология».


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Сегодня в 17:25, просмотров: 85, комментариев: 0
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