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Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-3 лучших доходных карт – Банки.ру

Продукт Уралсиба возглавил топ доходных карт

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-3 лучших доходных карт – Банки.ру

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила Топ-3 рейтинга лучших доходных карт июня, по версии портала Банки.ру. Доходная карта — это любая дебетовая карта, по которой банк начисляет проценты на остаток по счету. Для Топ-3 эксперты подбирали карты не только с максимальной ставкой, но и с наиболее выгодными условиями обслуживания.

Аналитики портала среди преимуществ продукта отметили высокий доход по карте «Прибыль» – новым клиентам банк в течение первых двух месяцев будет платить по 12% годовых, затем ставка снизится до стандартного уровня 8% годовых. Требование по сумме обязательных покупок достаточно комфортное – всего 10 тыс. рублей в месяц, при таких тратах карта автоматически будет обслуживаться бесплатно. Кроме этого, у карты «Прибыль» один из самых высоких лимитов на рынке по сумме, на которую начисляются проценты – до 1 млн рублей включительно. Дополнительный доход по карте может принести кэшбэк, бонусная программа банка «Уралсиб Бонус» предполагает возврат до 3% за все покупки (в бонусных рублях).

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 17:20, просмотров: 80, комментариев: 0
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