Работники «Россети Тюмень» выступили экспертами на государственной итоговой аттестации студентов профильного направления Индустриального института – филиала Югорского государственного университета в Нефтеюганске. Принимавшие экзамен специалисты предварительно прошли обучение и получили свидетельства линейных экспертов WorldSkills Russia.

На демонстрационном экзамене специалисты оценивали профессиональные компетенции выпускников по стандартам WorldSkills Russia.

Особая форма итоговой аттестации предполагает моделирование реальных производственных условий. Студенты продемонстрировали профессиональные компетенции на трех модулях: «Монтаж в промышленной и гражданской отраслях», «Программирование реле» и «Поиск неисправностей». Отраслевой экзамен сдали 29 будущих энергетиков, трое выпускников, показавшие на экзамене отличные результаты, получили предложение начать карьеру в нефтеюганском филиале электросетевой компании.

«Россети Тюмень» регулярно участвуют в работе государственных аттестационных комиссий в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Взаимодействие с профильными учебными заведениями является важным элементом модели непрерывного образования «школа – вуз – предприятие». Энергопредприятие получает возможность приглашать на работу перспективных молодых специалистов, а выпускники – шанс подтвердить свою квалификацию в присутствии представителей крупного работодателя Тюменского макрорегиона и получить предложение о трудоустройстве.