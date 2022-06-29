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Банк Уралсиб вошел в Топ-15 банков с лучшим ростом индекса качества сайта

Сайт Уралсиба занял 7 место в рейтинге банков с лучшим ростом индекса качества сайта

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 банков с лучшим ростом индекса качества сайта

Сайт Банка Уралсиб вошел в Топ-15 лучших банковских сайтов середины 2022 года, согласно рейтингу портала Brobank.ru. Также сайт Уралсиба занял 7 место в рейтинге банков с лучшим ростом индекса качества сайта к середине 2022 года.

Рейтинги составлены на основе показателя индекса качества сайта (ИКС) поисковой системы Яндекс, а также его динамики. ИКС учитывает целый ряд показателей – начиная с общей аудитории, заканчивая ее вовлеченностью в информацию на ресурсе. Всего в рейтинге оценивалось 150 крупнейших по объему активов кредитных организаций по состоянию на 27.05.2022 года. При совпадении значений ИКС у двух и более участников рейтинга, места распределены по его изменению за минувшие три месяца.


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Сегодня в 12:17, просмотров: 86, комментариев: 0
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