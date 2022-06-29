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Сургут ест настоящее манго по сниженной цене

Сургутянам могут доставить настоящее манго в любое удобное время

Сургут ест настоящее манго по сниженной цене
Фото: Fresh Import

Компания Fresh Import https://freshimport.ru/sale_rep/rep_surgut?utm_source=siapressзапускает в Сургуте супер акцию. Теперь каждый желающий может купить манго дешевле с доставкой прямо к двери в любое удобное время.

Сниженная цена манго действует до 10 июля включительно:

1 кг – 790 р. (990 р.), экономия 200 р.

2 кг – 1 490 р. (1 790 р.), экономия 300 р.

3 кг – 2 090 р. (2 490 р.), экономия 400 р.

6 кг – 3 890 р. (4 490 р.), экономия 600 р.

Что получает заказчик?

В фирменных килограммовых пакетах Fresh Import – замороженные дольки манго сорта «Зебдея». Крупные, сладкие и сочные, а чтобы почувствовать тот самый тропический аромат отпуска, даже пакет открывать не надо.

Почему именно сорт «Зебдея»?

Несмотря на колоссальное количество сортов манго, «Зебдея» интереснее по ряду причин.

Во-первых, сорт не является селективным, т.е. его «придумала» сама природа, а не люди. Это объясняет премиум статус фрукта.

Во-вторых, идеально подходит для быстрой заморозки. Думаете, замораживать можно любые сорта? Как бы ни так. Многие плоды не выдерживают специфики процесса, и теряют либо вкус, либо структуру, либо всё и сразу. У Зебдеи в этом плане всё отлично. Замороженное манго Fresh Import сохраняет приятную плотность долек, сладость, сочность, аромат и до 98% витаминов.

В-третьих, «Зебдея» имеет узнаваемый нежно-кремовый вкус. Как раз тот случай, когда просят описать вкус манго, а не хватает слов, потому что «манго – это манго».

Важно! На заморозку отправляют только спелые плоды. Т.е. ничего дозревать не нужно. Даже размораживать совсем не обязательно: замороженное манго даст фору любому магазинному мороженому. Десерта натуральнее, полезнее и вкуснее просто не бывает.

Как размораживать манго?

На тарелке при комнатной температуре или в основной камере холодильника. А вот торопить разморозку крайне не рекомендуется. Нельзя ускорять процесс под струей горячей воды, на батарее, в микроволновке и т.д. Плоды, конечно, разморозятся быстрее, но про нежный вкус, приятную структуру мякоти и пользу для организма можно забыть.

Если подождать всего 15-30 минут – появится возможность прочувствовать вкус манго, как только что сорванного с ветки. Аппетитно-янтарная жидкость, которая останется на тарелке после оттаивания долек, – не вода, а самый натуральный манговый сок.

Сниженная цена действует до 10 июля!

Купить манго можно в любом количестве: чем больше заказ, тем ниже цена 1 кг очищенных спелых долек. Без кожуры, без косточки, без сахара, без наледи.

Хранится натуральное замороженное манго просто в морозилке. Для фасовки по 1 кг точно место найдется.

Чтобы заказать манго, переходите на сайт https://freshimport.ru/sale_rep/rep_surgut?utm_source=siapress

Подписывайтесь на канал Манговой кухни в Telegam https://t.me/mango_dealer

А также на группу в ВКонтакте https://vk.com/surgutmango


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Сегодня в 12:00, просмотров: 157, комментариев: 0
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