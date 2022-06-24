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Оплачивать услуги ЖКХ жители Сургута теперь могут через SberPay

Сбербанк внедрил новый удобный способ оплачивать коммунальные услуги

Оплачивать услуги ЖКХ жители Сургута теперь могут через SberPay

Сбербанк и Расчетно-кассовый центр ЖКУ г. Сургута в ХМАО внедрили новый удобный способ оплаты коммунальных услуг. Теперь жители Сургута могут оплачивать услуги ЖКХ через сервис SberPay на официальном сайте РКЦ.

Получателю квитанций больше не нужно вводить номер банковской карты и телефона. Достаточно нажать на зелёную кнопку SberPay в личном кабинете на сайте и подтвердить платеж в Сбербанк Онлайн. Оплата проходит с использованием карт платежных систем МИР, Visa, Mastercard, JCB. Комиссия с физических лиц не взимается.

«Сервис существенно упрощает процесс оплаты услуг ЖКХ и экономит время собственников жилых помещений. Кроме того, он ещё и исключает ошибки при вводе данных и делает расчёты максимально безопасными», – рассказал управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп.

РКЦ ЖКУ — крупнейший расчетно-кассовый центр в г. Сургуте. Его абонентами являются более 95 000 собственников жилых помещений.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 134, комментариев: 0
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