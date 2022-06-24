16+
Логотип Сиапресс
USD  53,3578   EUR  55,9886  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне ВВВ (RU) со «Стабильным» прогнозом

Кредитный рейтинг Банка Уралсиб обусловлен адекватными оценками по достаточности капитала и по фактору фондирования и ликвидности

​АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне ВВВ (RU) со «Стабильным» прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне ВВВ (RU), прогноз «Стабильный».

Эксперты агентства отметили, что подтверждение кредитного рейтинга Банка Уралсиб обусловлено адекватными оценками по достаточности капитала и по фактору фондирования и ликвидности, а также удовлетворительными оценками бизнес-профиля и риск-профиля.

Оценка запаса финансовой устойчивости банка по капиталу обусловлена хорошим уровнем достаточности капитала, что позволяет выдерживать умеренный рост кредитного риска без получения банком дополнительной поддержки. При этом собственная способность к генерации капитала продолжает оцениваться аналитическим агентством как высокая. Поддержку данному показателю оказывает значительный объем прибыли за 2021 год, полученной с учетом разовых доходов.

Текущая оценка бизнес-профиля, по мнению аналитиков агентства, определена хорошим качеством корпоративного управления на уровне сопоставимых по масштабам бизнеса кредитных организаций и достаточно высокой диверсификацией операционного дохода банка.

Удовлетворительная оценка риск-профиля учитывает умеренный уровень проблемных и потенциально проблемных кредитов и снижающуюся концентрацию портфеля выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков.

Также эксперты отметили сбалансированный профиль банка по ликвидности и фондированию.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:40, просмотров: 67, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югорчанину грозит колония за кражу денег у покойного друга 932
  2. Сургутян приглашают на очередной концерт под открытым небом от филармонии 920
  3. Благоустройство «Грин Парка»: рост спроса на оставшиеся квартиры 721
  4. Сургутянке грозит 5 лет колонии за избиение сотрудника ППС 659
  5. 187 преступлений в сфере незаконного наркооборота зафиксировали в Сургуте в этом году 638
  6. ​С больной головы на здоровую 573
  7. В Югре провели учения по сохранению надежности Тюменской энергосистемы 542
  8. Более 700 000 «Автоплатежей» с начала года: югорчане переходят на автоматическую оплату ЖКУ 512
  9. «Активная позиция граждан способствует противоборству наркопреступности» 449
  10. На Ямале загорелся вагон пассажирского поезда – в нем было 19 человек 321
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 4625
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 3213
  3. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2129
  4. ​Сайму и Бардаковку убивают десятилетние коррупция и равнодушие чиновников 1915
  5. СМИ: замглавы Сургута Григорий Невоструев ушел с поста 1886
  6. Сургутяне отпразднуют Сабантуй 1871
  7. Жалобы родителей спровоцировали тайную проверку губернатора Югры 1684
  8. Вартовчане останутся без горячей воды на три дня 1585
  9. Шесть соток на пике популярности 1530
  10. ​Фотовыставка «Сердце Югры» стала одной из фишек проходящего в Санкт-Петербурге экономического форума 1460
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8307
  2. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 6858
  3. Лужайки кончились 4832
  4. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 4625
  5. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 4597
  6. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 4584
  7. ​Стирание истории 4198
  8. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 3855
  9. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 3749
  10. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 3213

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика