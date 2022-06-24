СНГБ предлагает дополнительный кэшбек до 8% на мебель и товары для дома

Лето – это жаркая пора, дачный сезон и время побеспокоиться о покупках: садовая мебель и инвентарь, мангал, аксессуары для бани и другие полезные вещи, которые упростят жизнь и добавят комфорта и уюта на даче!

Для вас предложения от известных интернет-магазинов с дополнительным кэшбэком до 8% СНГБ-бонусов/миль в категории «Мебель и товары для дома»:

Hoff – до 8% бонусов/миль;

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Как совершить покупку на СНГБ-Маркет?

1.Зайдите в приложение «СНГБ Онлайн».

2.Выберите раздел «Кэшбэк».

3.Кликните «В СНГБ-Маркет».

4.Кликните раздел «Мебель и товары для дома».

5.Выберете нужный магазин и пройдите по ссылке.

6.Оплатите картой СНГБ и ожидайте начисления бонусов/ миль.

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В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Мой офис» → «Карты» → «Действия» → «Подключить программу лояльности».

Подробнее об условиях программы лояльности.

*Полный список партнеров можно посмотреть в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Кэшбэк» → «В СНГБ-Маркет» → «Мебель и товары для дома».