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​Дачный сезон с СНГБ-Маркет!

СНГБ предлагает дополнительный кэшбек до 8% на мебель и товары для дома

​Дачный сезон с СНГБ-Маркет!
Фото: СНГБ

Лето – это жаркая пора, дачный сезон и время побеспокоиться о покупках: садовая мебель и инвентарь, мангал, аксессуары для бани и другие полезные вещи, которые упростят жизнь и добавят комфорта и уюта на даче!

Для вас предложения от известных интернет-магазинов с дополнительным кэшбэком до 8% СНГБ-бонусов/миль в категории «Мебель и товары для дома»:

  • Hoff– до 8% бонусов/миль;
  • Магазин напольных покрытий «IdealПол»– до 3% бонусов/миль;
  • Askona– до 4,3% бонусов/миль;
  • Аквафор – до 6,4% бонусов/миль;
  • Сантехника Тут– до 5,6% бонусов/миль;
  • Центр теплых полов «ТермON» – до 2% бонусов/миль;
  • MELEON – до 8% бонусов/миль;
  • АКСОН– до 3,58% бонусов/миль;
  • Другие интернет-магазины*.

Как совершить покупку на СНГБ-Маркет?

1.Зайдите в приложение «СНГБ Онлайн».

2.Выберите раздел «Кэшбэк».

3.Кликните «В СНГБ-Маркет».

4.Кликните раздел «Мебель и товары для дома».

5.Выберете нужный магазин и пройдите по ссылке.

6.Оплатите картой СНГБ и ожидайте начисления бонусов/ миль.

Вы не участник программы лояльности СНГБ? Подключайтесь!

В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Мой офис» → «Карты» → «Действия» → «Подключить программу лояльности».

Подробнее об условиях программы лояльности.

*Полный список партнеров можно посмотреть в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Кэшбэк» → «В СНГБ-Маркет» → «Мебель и товары для дома».


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Сегодня в 14:24, просмотров: 80, комментариев: 0
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