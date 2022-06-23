Каждую девятую операцию по оплате услуг ЖКХ клиенты Сбера в Югре совершают с использованием сервиса «Автоплатеж»

Каждую девятую операцию по оплате услуг ЖКХ клиенты Сбера в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре совершают с использованием сервиса «Автоплатеж». Всего с начала года югорчане провели около 700 000 таких транзакций.

Чаще всего среди услуг ЖКХ с помощью «Автоплатежа» совершают расчеты за вывоз твердых бытовых отходов и капитальный ремонт. В последнее время также растет число операций по оплате электроэнергии.

«Автоплатёж» — это сервис по автоматической оплате сотовой связи, услуг ЖКХ, городского телефона и интернета, кредитов других банков, штрафов ГИБДД, налогов и других услуг.

Настроить автоплатёж можно в мобильном приложении или веб-версии СберБанк Онлайн (в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и переводы»). После этого деньги в пользу поставщика услуги будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. За день до исполнения платежа клиент будет получать сообщение о планируемом списании в виде СМС или пуш-уведомления с указанием точной суммы. При необходимости платёж можно отменить.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Автоплатеж – удобный сервис, который уже оценили югорчане. Мы видим рост популярности этого способа оплаты услуг ЖКХ. Сервис подключается в несколько кликов в Сбербанк Онлайн и позволяет собственникам жилья не заботиться о том, что пришло время платить за коммунальные услуги. Сбербанк это сделает самостоятельно и точно в срок».