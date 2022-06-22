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Cбербанк предлагает ипотеку с господдержкой со ставкой 6,7% годовых

Сбербанк снизил ставки по некоторым видам кредитования

Cбербанк предлагает ипотеку с господдержкой со ставкой 6,7% годовых
Фото: Сбер

Сбер снизил ставку по ипотеке с господдержкой в соответствии с предложением Президента РФ Владимира Путина выдавать льготную ипотеку по ставке 7% годовых, озвученным на Петербургском международном экономическом форуме. Теперь минимальная ставка по данной программе в Сбере на приобретение жилья на первичном рынке составляет 6,7% годовых: она доступна при использовании сервиса электронной регистрации сделки от Домклик, а также страховании жизни и здоровья заёмщика.

Также банк снизил ставку на строительство жилого дома в рамках программы с господдержкой на 2 процентных пункта – теперь она составляет 6,3% годовых при подключении услуги страхования жизни и здоровья. Строительство дома возможно как по договору подряда, так и своими силами – банк не ограничивает клиента в выборе.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:

«Мы начали приём предварительных заявок на льготную программу ипотеки с господдержкой сразу после её анонсирования президентом страны на ПМЭФ. За эти дни клиенты уже подали почти 3 тысячи заявок на программу с обновленными условиями. А наше предложение снизить ставку еще на 0,3 пп за счет использования сервиса электронной регистрации позволит большему числу россиян улучшить свои жилищные условия».

Программа «Господдержка» очень популярна у клиентов Сбера. По данным Домклик, за январь-май 2022 года по ней выдано 53,6 тыс. кредитов на общую сумму 138,8 млрд рублей. В пятёрку регионов-лидеров по объёму выдачи по программе вошли Москва (16,6 млрд рублей), Санкт-Петербург (14,4 млрд), Московская область (9,6 млрд), Свердловская область (8 млрд) и Краснодарский край (5,8 млрд). Подать заявку на ипотеку с господдержкой по сниженной ставке можно онлайн на Домклик.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 63, комментариев: 0
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