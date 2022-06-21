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В Югре повысили надежность электроснабжения Мамонтовского месторождения нефти

«Россети Тюмень» завершили комплексный ремонт подстанции 110 кВ «Очимкинская» в Югре

В Югре повысили надежность электроснабжения Мамонтовского месторождения нефти
Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» завершили комплексный ремонт подстанции 110 кВ «Очимкинская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Плановые мероприятия энергетиков повысили надежность электроснабжения Мамонтовского месторождения нефти – восьмого в России по величине запасов углеводородов. Энергокомпания направила на эти цели более 1,2 млн рублей.

Ключевым объектом технического обслуживания и ремонта высоковольтного питающего центра стало основное оборудование. Для обеспечения гибкого управления режимами работы электрической сети специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали 22 коммутационных аппарата классом напряжения 35 кВ. Устройства отвечают за включение и отключение участков сети, а их нормативное функционирование позволяет сохранять электроснабжение для существенной части потребителей при организации плановых и внеплановых работ и переключений.

Помимо замены более 130 опорно-стержневых изоляторов на разъединителях и шинных мостах энергетики смонтировали площадки для обслуживания трансформаторов собственных нужд. Новые конструкции упростят оперативному и ремонтному персоналу доступ к оборудованию и обеспечат безопасность при проведении работ.

Ремонтные мероприятия на подстанции «Очимкинская» состоялись в рамках производственной программы «Россети Тюмень», которая направлена на подготовку электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.


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Сегодня в 17:15, просмотров: 81, комментариев: 0
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