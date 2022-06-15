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Дом на море или электросетевой комплекс: что еще можно купить на торгах с дисконтом

В Сбербанке рассказали, как купить залоговое и непрофильное имущество с торгов дешевле относительно первоначальной оценки

Дом на море или электросетевой комплекс: что еще можно купить на торгах с дисконтом
Фото: Сбер

Маркетплейс Portal-da.ru — это сервис Сбербанка, который был создан специально для реализации имущества, находящегося в залоге у банка. Сейчас на портале почти 8,5 тысячи объектов, выставленных на продажу. Пользователи могут купить всё, начиная от автобуса за 160 тыс. рублей, заканчивая электросетевым комплексом за 4,3 млрд руб.

Кроме того, на сайте много предложений по жилой недвижимости. Например, житель Челябинска сможет найти 2-комнатную квартиру площадью 50 кв. м за 2,9 млн рублей. А тюменец — квартиру-студию за 1,4 млн рублей. Для тех, кто всегда мечтал жить у моря, на Портале DA есть множество вариантов жилой недвижимости. Коттедж в Сочи площадью 510 кв. м можно приобрести с торгов за 29 млн рублей. Бонусом к дому идет хозяйственный блок, цветущий сад и теплый морской воздух.

Для тех, кто нашел подходящий объект, но не знает, как самостоятельно участвовать в торгах, Сбер предлагает воспользоваться услугами агента. Специалист возьмет на себя весь процесс — от подачи заявки до участия в торгах. Кстати, сейчас «агент в торгах» набирает популярность: многие жители региона уже воспользовались услугой и приобрели интересующую недвижимость через сервисы Портала DA.

Если у покупателя недостаточно собственных средств для покупки объекта, можно оформить в Сбере ипотечный кредит для приобретения залоговых объектов жилой недвижимости с торгов в процедуре банкротства должника. Судя по статистике, покупатели этим активно пользуются. В I квартале 2022 года на Портале DA было продано активов на общую сумму 1,9 млрд рублей. Количество сделок за прошлый год выросло на 30%.

Портал DA имеет простой интерфейс, удобную мобильную версию. Регистрация на сайте доступна через Госуслуги или Сбер ID. В объявлениях указаны ссылки на торги, условия привлечения агента для участия в торгах и контакты ответственных лиц.


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Сегодня в 09:41, просмотров: 88, комментариев: 0
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