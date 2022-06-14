Покупателям квартир в квартале «Булгаков» предлагают ипотеку по ставке 8,7%

Уже сейчас вы можете выбрать квартиру и подать заявку на ипотечный кредит по ставке 8,7%. При этом у вас есть возможность снизить ставку еще на несколько пунктов. Для этого ССТ и Сбербанком запущен комплексный продукт

Вариант 1: минус 4% от ставки ипотечного кредита до момента ввода дома в эксплуатацию

Вариант 2: минус 1,4% на весь срок кредитования — до 30 лет

В коллекции квартир финального дома квартала «Булгаков» точно найдется та, что прекрасно подойдёт для вашего образа жизни.

К примеру, студия с одной спальней площадью 45,32 м² — хороший вариант для молодой пары в начале совместной жизни. В ней достаточно места для уютных вечеров, работы и даже занятий спортом.

40 000 ₽ в месяц — такую сумму вы будете платить, если воспользуетесь ипотечным кредитом Сбербанка по программе «Господдержка». Для будущих жителей квартала «Булгаков» ставка составит 7,3 %. Первоначальный взнос — 15%.

У вас недавно появился малыш? Обратите внимание на студию с двумя спальнями площадью 69,2 м².

Кухня-гостиная для общения семьи, собственная оранжерея, гардеробная, два санузла и две спальни — комфортно для семьи из трёх человек.

Ежемесячный платеж за такую квартиру — 46 000 ₽ по программе Сбербанка «Семейная ипотека». Для будущих жителей квартала «Булгаков» ставка составит 4,3%. Первоначальный взнос — 15%. Можно воспользоваться материнским капиталом.