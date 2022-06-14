Сбербанк предлагает выгодные условия кредитования для покупателей квартиры в доме Клюква

Эксклюзивные условия по ипотеке от Сбербанка для покупателей квартир в доме «Клюква».

Уже сейчас вы можете выбрать квартиру и подать заявку на ипотечный кредит по ставке 8,7%. Однако у вас есть возможность снизить ставку еще больше.

Вариант 1: минус 4% от ставки ипотечного кредита до момента ввода дома в эксплуатацию.

Вариант 2: минус 1,4% на весь срок кредитования — до 30 лет.

Первоначальный взнос от 15%.

Большой выбор планировочных решений в доме «Клюква» позволит выбрать квартиру, которая подойдет именно для вас и вашей семьи. Защищенный двор: закрытая территория, видеонаблюдение, парковочные места находятся за пределами забора, домофоны на каждой калитке. Детские и спортивные площадки для детей всех возрастов, велодорожка и места для отдыха — всё это позволит жить в новой квартире комфортно, безопасно и удобно.

Всю подробную информацию вы можете получить у менеджера отдела продаж по телефону: 77-96-13 или приехать в офис по адресу: ул. Ивана Захарова 9/2.