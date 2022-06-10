В уфимском офисе Банка Уралсиб прошло кольцевание птенцов сапсанов

Утром в пятницу 10 июня в уфимском офисе Банка Уралсиб прошло запланированное кольцевание птенцов соколов-сапсанов. В процессе участвовали орнитологи проекта «Атлас птиц Уфы», ветеринарный врач, кураторы, а также приглашенные журналисты и фотографы.

Птенцов кольцуют в возрасте 3 недель, так как в этот период они способны перенести стресс и быстро восстановиться. В процессе принял участие управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Уфе Марат Мамлеев. Он помог ученым в транспортировке первого птенца от места кладки к столу с приспособлениями для промеров. Орнитологи заполнили паспорт на каждого птенца с подробными промерами, с указанием веса, размаха крыльев и других деталей.

«Для нас соколы стали уже практически родными. Проекту с ежегодной трансляцией в 2022 году исполнилось 4 года, но самые первые снимки в архиве банка показывают, что птицы с нами примерно с 2006. Нам приятно такое соседство, - отметил Марат Мамлеев. – Мы заботимся о сохранении среды, переносим сроки мытья фасадов, обеспечиваем ученым доступ на площадку, а также передачу видеоархивов с камеры. Уже привычно, что весной и летом даже наши встречи с крупными клиентами в городе могут начинаться с вопросов о жизни сапсанов. Интерес к природе и животным объединяет людей».

Первой в потомстве 2022 года оказалась крупная самочка. В честь 100-летия пионерской организации ее назвали Пионерией. Ее сестра и братья получили имена Уфа, Спартак и Салават.

На лапки соколятам закрепили небольшие кольца с цветовыми метками региона и с номерами. Они практически не имеют веса и не мешают им. «Кольца мы заказываем заранее в Центре кольцевания хищных птиц Российской сети изучения и охраны пернатых хищников. Все данные о птенцах внимательно изучаются. Уфа – единственный город в России, в котором постоянно наблюдается такое количество сапсанов: уже более 12 пар. Только 4 пары живут в естественных условиях, остальные находятся в непосредственной близости к человеку, - рассказала орнитолог Эльза Габбасова. — Успешная приспосабливаемость к жизни рядом с человеком поможет этим редким птицам в восстановлении численности вида».

Встать на крыло, по расчетам орнитологов, птенцы должны после 20 июня. Уверенные полеты начнутся чуть позже. После этого родители вместе с молодняком начинают активно охотиться в пределах города, а осенью (предположительно в октябре) покидают регион на период зимовки. Молодые сапсаны в течение первых 2-3 лет жизни не образуют пар. Поэтому они могут быть замечены в разных городах России и в других странах.

Соколы-сапсаны выводят птенцов на крыше банка в Уфе более 17 лет подряд. О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицам удобно там располагаться, рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых https://ufabirds.ru/film-o-gnezdovanii-sapsanov-na-banke-uralsib-v-ufe/.