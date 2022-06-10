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​Врываемся в лето с вкладом «Новый сезон» от Сургутнефтегазбанка!

Позаботьтесь этим летом о своём финансовом урожае с вкладом «Новый сезон»

​Врываемся в лето с вкладом «Новый сезон» от Сургутнефтегазбанка!
Фото: СНГБ

Позаботьтесь этим летом о своём финансовом урожае с вкладом «Новый сезон» под 9,25% годовых сроком на 1 месяц. Вклад можно открыть на любую сумму*. Выможете начать приумножать свои доходы прямо сейчас.

Открыть вклад «Новый сезон» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:

1. Для подачи заявки на кредит в обновленном приложении нажмите «+» в разделе «Мой офис» - «Открытие вклада»

В старой версии: раздел «Продукты» - «Открыть новый вклад».
2. Определите параметры вклада и выберите счет для начисления процентов.
3. Введите код подтверждения.

Подробнее о вкладе

*Во вклад принимаются только новые денежные средства Клиента. Под новыми денежными средствами понимается сумма разницы между совокупным остатком на счетах Клиента в АО БАНК «СНГБ» (текущий / картсчет / счет срочного банковского вклада в валюте РФ) по состоянию на 01.02.2022 и остатком на счетах на момент заключения с Клиентом договора банковского вклада за минусом суммы денежных средств, находящихся на вкладе «Новый сезон», действующем на момент открытия этого вклада, и суммы ранее начисленных и выплаченных процентов (причисленных процентов) по счетам срочных банковских вкладов.


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10 июня в 14:20, просмотров: 551, комментариев: 0
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