Получите доступ к биржевым торгам и динамике котировок в режиме реального времени! Покупайте ценные бумаги и другие финансовые инструменты прямо со смартфона!
Для этого в СНГБ реализована интеграция с популярной брокерской системой QUIK, у которой также есть мобильные приложения для Android и iOS.
Система позволяет:
Отслеживать текущие котировки по биржевым инструментам;
Строить графики и отслеживать динамику торгов;
Просматривать ленту новостей «Интерфакс»;
Совершать торговые операции с ценными бумагами, срочными и лимитированными заявками;
Отслеживать исполнение заявок и просматривать список сделок.
С 01 июня по 31 июля 2022 подключитесь к системе абсолютно бесплатно.
Подробная информация по телефонам:
+7 (3462) 39-88-88 добавочные номера 2471, 2528, 2529
8-800-775-88-04 добавочный номер 4
broker@sngb.ru