16+
Логотип Сиапресс
USD  58,3895   EUR  62,0934  

Новости

Больше новостей
После 24 февраля ваше финансовое состояние...
Комментировать
0
Когда власти заявляют, что в сургутских водоемах купаться нельзя, они...
Комментировать
0
Железнодорожный вокзал Сургута надо...
Комментировать
0
Свой отпуск этим летом вы планируете...
Комментировать
0
Вы боитесь раскола в РПЦ?
Комментировать
0
Больше опросов

​Кто такие антиколлекторы?

Антиколлекторы помогают избавиться от долга: так ли это на самом деле?

​Кто такие антиколлекторы?
Фото: СНГБ

Мы знаем массу негативных историй о коллекторах, которые разными способами «выбивают» долги с населения. Их антиподами являются антиколлекторы, которые «решают проблему» с кредиторами и помогают избавиться от долга. Но так ли это на самом деле?

Существует несколько схем работы:

1. Вы платите антиколлекторам энную сумму и пишете заявление о перекладывании обязательств общения с кредиторами на них. Вам действительно перестанут звонить, но встреча с кредиторами неизбежна и состоится она уже в суде, ведь пени и штрафы продолжат расти.

2. Вам предлагают заплатить лишь часть долга, а остаток списать. Даже заключение официального договора не гарантирует, что через некоторое время вам не придёт уведомление о задолженности.

Ну и вишенка на торте – это когда антиколлектор предлагает вам услуги брокера. Вы вносите некую сумму, а он эти деньги инвестирует в «доходные инструменты», и за счёт прибыли вы «легко» гасите задолженность.

Доказать, что вас обманули, сложно. В договоре, скорее всего, будет прописано, что с вас взяли деньги за консультацию.

Если Вы являетесь клиентом Сургутнефтегазбанка и у вас возникли сложности с погашением кредитной задолженности, воспользуйтесь своим правом на кредитные каникулы в СНГБ.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:44, просмотров: 122, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На трех участках дорог в Сургуте перекроют движение в выходные 1303
  2. ​Проект «ДУМАть и решать». Актуальное благоустройство // Богдан Гужва 1038
  3. Самовольно установленный козырек балкона напугал сургутян из дома по улице Республики 933
  4. ​Единственная причина, по которой в Сургуте нет водной рекреации – лень чиновников 812
  5. Ажиотажный спрос: россияне готовы платить любые деньги за отдых в Турции 742
  6. Свыше 20 сургутских полицейских попались на коррупционных нарушениях 741
  7. Кому достанется квартира при разводе? Рассказывают эксперты 644
  8. Югорчане очистили от мусора самое глубокое озеро в округе 641
  9. Двое сургутян заблудились в лесу – на помощь пришли спасатели 633
  10. Российский McDonald’s сменил логотип и меню, но еще не определился с названием 631
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7484
  2. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2405
  3. В Ханты-Мансийске выпал летний снег 1970
  4. Цены на вторичные квартиры падают - как и ставки по ипотеке 1865
  5. ​«Соцветие»: снова с нами // Антон Акулов 1739
  6. Югорчане по ночам не смогут ездить по мосту через Обь 1707
  7. Самолет Utair столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Сургута 1683
  8. Не только «Витязи»: сургутяне масштабно отпразднуют День города 1523
  9. В Югре с июня увеличили размер прожиточного минимума 1484
  10. В Сургуте согласовали изменения в городской бюджет 1386
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7484
  2. ​Из адидаса в абибас 5874
  3. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 5708
  4. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 5313
  5. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 4324
  6. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4203
  7. Лужайки кончились 4000
  8. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3811
  9. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3609
  10. ​Стирание истории 3308

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика