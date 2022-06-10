Антиколлекторы помогают избавиться от долга: так ли это на самом деле?

Мы знаем массу негативных историй о коллекторах, которые разными способами «выбивают» долги с населения. Их антиподами являются антиколлекторы, которые «решают проблему» с кредиторами и помогают избавиться от долга. Но так ли это на самом деле?

Существует несколько схем работы:

1. Вы платите антиколлекторам энную сумму и пишете заявление о перекладывании обязательств общения с кредиторами на них. Вам действительно перестанут звонить, но встреча с кредиторами неизбежна и состоится она уже в суде, ведь пени и штрафы продолжат расти.

2. Вам предлагают заплатить лишь часть долга, а остаток списать. Даже заключение официального договора не гарантирует, что через некоторое время вам не придёт уведомление о задолженности.

Ну и вишенка на торте – это когда антиколлектор предлагает вам услуги брокера. Вы вносите некую сумму, а он эти деньги инвестирует в «доходные инструменты», и за счёт прибыли вы «легко» гасите задолженность.

Доказать, что вас обманули, сложно. В договоре, скорее всего, будет прописано, что с вас взяли деньги за консультацию.

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