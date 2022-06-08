К 1 июня Ханты-Мансийский НПФ подарил игрушки детям из семей, которые нуждаются в поддержке. Сотрудники фонда подготовили подарки для детей разных возрастов: наборы для песка, детский боулинг, наборы для экспериментов, логические игры, термокружки, раскраски, альбомы и карандаши.

Такую помощь Ханты-Мансийский НПФ оказывает ежегодно, через социальные службы. Чтобы помочь таким детям, можно обратиться в центры социальной помощи семье и детям. В центре подскажут в чем сейчас нуждаются дети и, когда эти вещи можно принести.