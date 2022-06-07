«Россети Тюмень» завершили плановые работы на подстанции 110 кВ «Пойковская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На повышение надежности электроснабжения 3 школ, 6 детских садов и более 26 тысяч жителей региона энергокомпания направила около полумиллиона рублей.

Основные мероприятия коснулись коммутационных аппаратов, отвечающих за оперативное управление прилегающей электрической сетью. Работники «Россети Тюмень» установили современные элегазовые выключатели 110 кВ вместо устаревших масляных. Новое оборудование имеет повышенный срок службы – до 40 лет – и характеризуется более высокой надежностью, пожарной безопасностью, экологичностью. Помимо этого, энергетики выполнили ремонт четырех выключателей классом напряжения 35 кВ.

Проведение ремонтных работ на подстанции 110 кВ «Пойковская» позволило компании «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения разрабатываемого «Роснефтью» Правдинского нефтяного месторождения, а также жителей и 22 социально значимых объекта поселка городского типа Пойковский.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нефтеюганские электрические сети» основан 15 сентября 1986 года. В зоне ответственности расположены города Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, а также населенные пункты Нефтеюганского, Ханты-Мансийского, Сургутского районов ХМАО-Югры. В обслуживании Нефтеюганских электрических сетей 57 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Протяженность воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ по цепям составляет свыше 3,6 тысяч км. Численность сотрудников составляет свыше 500 человек. Крупнейшие потребители: ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «ЮРЭСК», ООО «КанБайкал», ООО "Газпромнефть-Хантос", АО "Транснефть - Сибирь".