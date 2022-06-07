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Что жителей Сургута привлекает в квартале «Булгаков»

В финальном доме квартала «Булгаков» осталось 35% квартир

Что жителей Сургута привлекает в квартале «Булгаков»
Фото: Булгаков

Квартал «Булгаков» притягивает к себе горожан особенным внешним видом. Всё дело здесь в авторском проекте и изящных деталях. Роскошные кремовый и шоколадный оттенки, утонченные кипельно-белые детали — все эти эпитеты предназначены фасадам квартала.

Еще один секрет его великолепия — архитектурные элементы. Именно они создают неповторимый облик квартала. К слову, они предусмотрены здесь не только для красоты.

К примеру, сандрик, который будет расположен на самой крыше, создан, чтобы защитить фасад от осадков, которые в обычных домах стекают по зданию. В результате естественные, мягкие цвета фасада лучше сохраняются и продолжают подчеркивать изысканный стиль домов.

Французские балкончики также придают фасаду изящество и привлекают внимание жителей города, но, кроме этого, еще и визуально расширяют пространство квартиры. А среди жителей квартала ежегодно проводится конкурс на лучшее его оформление.

Архитектура квартала «Булгаков» никого не оставит равнодушным и сами жители это отмечают.

Анна Круподерова

— При выборе квартиры я рассматривала разные варианты, но всё же классика оказалась мне ближе. Мне нравится архитектура дома: красивый фасад с шоколадными оттенками, колоннами и французскими балкончиками, понравилось оформление квартала, дизайн парадных. Приятно приходить домой, атмосфера расслабляет и вдохновляет.

Юлия Мариничева

— Когда возвращаюсь домой, любуюсь своим домом — его архитектура выглядит благородно.

Елена Рыбьякова

— В первую очередь мне понравилось оформление дома, что сыграло важную роль. Красивые дома, замечательное местоположение, комфортная планировка, и вот я уже делаю ремонт в своей квартире с любимой собачкой Бэллой.

При разработке концепции проекта специалисты вдохновились архитектурой МХТ им. Чехова. Так, в «Булгакове» появились монументальные решения в духе классицизма 19 века. Все это признанное культурное наследие, которое уже два века не выходит из моды.

Приглашаем на экскурсию в квартал «Булгаков». В финальном доме ещё остались квартиры. Менеджер покажет квартал и поможет подобрать удобную планировку, а также подать заявку на ипотеку по выгодной ставке.

Звоните, чтобы назначить удобную дату и время встречи: +7 (3462) 77-95-89


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Сегодня в 13:28, просмотров: 107, комментариев: 0
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