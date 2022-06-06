Данный способ оплаты позволяет быстро и удобно оплатить покупку по QR-коду или в интернете без ввода платежной информации (номера карты и т.д.). Чтобы совершить платеж, просто наведите камеру смартфона на QR-код, далее вас перенаправит в СНГБ Онлайн для подтверждения оплаты.

Если в вашем смартфоне установлены приложения нескольких банков и вы хотите оплатить через Сургутнефтегазбанк, то после сканирования QR-кода выберите приложение СНГБ Онлайн в предложенном выборе. Для выбора банка на iPhone необходимо предварительно скачать приложение SBPVARIA, которое будет открываться автоматически после сканирования QR-кода.

Если после выполнения вышеуказанных действий у вас по-прежнему автоматически открывается приложение другого банка, оплату по QR-коду можно провести прямо из мобильного приложения СНГБ Онлайн: раздел «Платежи» - «Система быстрых платежей» - «Оплата по QR-коду».

Для оплаты по СБП в интернете выберите способ оплаты «Система быстрых платежей», далее выберите Сургутнефтегазбанк (на iPhone для этого откроется SBPVARIA) и подтвердите оплату в приложении.

Важно отметить, что за покупки по Системе быстрых платежей не будет начислен кэшбэк, что связано с особенностью работы данной системы.