Зарплатные Клиенты Сургутнефтегазбанка могут получить кредит без посещения офиса и сбора документов.

Основные условия:

1. Процентная ставка – от 7,77%* годовых.

2. Сумма кредита – от 600 000 руб. до 1 500 000 руб. (включительно).

3. Срок – до 5 лет.

Как получить кредит?

1. Подайте заявку на кредит в приложении (вкладка «Продукты» - «Открыть кредит» - «Кредит в СНГБ Онлайн»).

2. Не позднее следующего рабочего дня Вам придет PUSH-уведомление с решением.

3. Подпишите документы в СНГБ Онлайн и кредитные средства будут зачислены на Ваш счет автоматически.

* Указанный размер процентной ставки применяется при кредитовании сроком до 1 года и при условии оформления через АО БАНК «СНГБ» страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» на весь срок пользования кредитом. Если Клиент перестает относиться к категории зарплатный Клиент размер процентной ставки увеличивается на 1%. При досрочном прекращении или отказе заемщика от страхования, процентная ставка определяется в размере, установленном на день заключения кредитного договора на условиях неоформления страхования 19,25%.