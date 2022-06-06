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​Сургутнефтегазбанк предупреждает об участившихся случаях дистанционного мошенничества!

СНГБ и УМВД России по ХМАО-Югре обращает ваше внимание на участившиеся случаи дистанционного мошенничества

​Сургутнефтегазбанк предупреждает об участившихся случаях дистанционного мошенничества!
Фото: СНГБ

СНГБ и УМВД России по ХМАО-Югре обращает ваше внимание на участившиеся случаи дистанционного мошенничества, вызывающие широкий общественный резонанс. Мошенники ловко адаптируются под текущую ситуацию и используют различные схемы похищения денежных средств:

  • Приобретение товара, либо заказ услуги через группы социальных сетей и сайты бесплатных объявлений, где покупателю сначала предлагается внести предоплату, а после он получит товар или запись на услугу;
  • Поиск товара через поисковые системы в Интернете, где покупатель оказывается не на официальном сайте продажи товаров, а на фишинговом (дубликатном) сайте. Информация о товарах на таком сайте аналогична оригинальному. Несовпадения будут в расчётном счёте и контактных данных. А также обратите внимание на дату создания сайта.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников:

  • 1.Совершайте покупки только у проверенных продавцов, по возможности используйте постоплату.
  • 2.При покупках в интернете внимательно проверяйте адрес сайта.

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06 июня в 15:57, просмотров: 429, комментариев: 0
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