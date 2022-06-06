СНГБ и УМВД России по ХМАО-Югре обращает ваше внимание на участившиеся случаи дистанционного мошенничества, вызывающие широкий общественный резонанс. Мошенники ловко адаптируются под текущую ситуацию и используют различные схемы похищения денежных средств:

Приобретение товара, либо заказ услуги через группы социальных сетей и сайты бесплатных объявлений, где покупателю сначала предлагается внести предоплату, а после он получит товар или запись на услугу;

Поиск товара через поисковые системы в Интернете, где покупатель оказывается не на официальном сайте продажи товаров, а на фишинговом (дубликатном) сайте. Информация о товарах на таком сайте аналогична оригинальному. Несовпадения будут в расчётном счёте и контактных данных. А также обратите внимание на дату создания сайта.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников:

1.Совершайте покупки только у проверенных продавцов, по возможности используйте постоплату.