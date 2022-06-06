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​Интернет-торговля в системе QUIK с Сургутнефтегазбанком

Покупайте ценные бумаги и другие финансовые инструменты прямо со смартфона!

​Интернет-торговля в системе QUIK с Сургутнефтегазбанком
Фото: СНГБ

Получите доступ к биржевым торгам и динамике котировок в режиме реального времени! Покупайте ценные бумаги и другие финансовые инструменты прямо со смартфона!

Для этого в СНГБ реализована интеграция с популярной брокерской системой QUIK, у которой также есть мобильные приложения для Android и iOS.

Система позволяет:

Отслеживать текущие котировки по биржевым инструментам;

Строить графики и отслеживать динамику торгов;

Просматривать ленту новостей «Интерфакс»;

Совершать торговые операции с ценными бумагами, срочными и лимитированными заявками;

Отслеживать исполнение заявок и просматривать список сделок.

С 01 июня по 31 июля 2022 подключитесь к системе абсолютно бесплатно.


Подробная информация по телефонам:

+7 (3462) 39-88-88 добавочные номера 2471, 2528, 2529

8-800-775-88-04 добавочный номер 4

broker@sngb.ru


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Сегодня в 15:16, просмотров: 66, комментариев: 0
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