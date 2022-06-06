Покупка собственного жилья – серьёзный и ответственный шаг, который, порой, не так просто даётся. Со сниженной ипотечной ставкой от Сургутнефтегазбанка решиться на покупку долгожданной квартиры стало легко!

Например:

Также напомним, что в нашем банке можно взять ипотеку с господдержкой от 8,25% годовыхдля покупки жилья в новостройке, в том числе льготную ипотекудля семей с детьми - от 5,7% годовых.

А ещё в СНГБ могут взять ипотеку и индивидуальные предприниматели, предоставив минимальный пакет документов.

Подать заявку на ипотеку можно на сайте, в офисе банка или в приложении СНГБ Онлайн.

Воспользуйтесь снижением ставок по ипотеке и купите долгожданную квартиру!

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