Покупка собственного жилья – серьёзный и ответственный шаг, который, порой, не так просто даётся. Со сниженной ипотечной ставкой от Сургутнефтегазбанка решиться на покупку долгожданной квартиры стало легко!
Например:
- Ипотека на покупку квартиры в новостройке (в т.ч. без первоначального взноса) теперь от 9,85% годовых;
- Ипотека на вторичноежильё (в т.ч. без первоначального взноса) - от 10,2% годовых;
- Ипотека на строительство или покупку дома от 12,40% годовых.
Также напомним, что в нашем банке можно взять ипотеку с господдержкой от 8,25% годовыхдля покупки жилья в новостройке, в том числе льготную ипотекудля семей с детьми - от 5,7% годовых.
А ещё в СНГБ могут взять ипотеку и индивидуальные предприниматели, предоставив минимальный пакет документов.
Подать заявку на ипотеку можно на сайте, в офисе банка или в приложении СНГБ Онлайн.
Воспользуйтесь снижением ставок по ипотеке и купите долгожданную квартиру!
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