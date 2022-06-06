«Золото Югры» можно оформить на любые цели* под залог недвижимости теперь от 10,90%** годовых.

Основные условия кредита:

- Сумма кредита – до 15 000 000 рублей

- Срок кредитования – до 20 лет

- Обеспечение кредита – залог недвижимости

Подробнее об условиях кредита «Золото Югры» на сайте и в офисах Сургутнефтегазбанка.

Вы не зарплатный клиент СНГБ?

Есть решение! Вы можете получать зарплату на карту любого банка и пользоваться привилегиями «зарплатного Клиента» СНГБ для получения скидок!

Для этого пополняйте карту СНГБ мгновенным переводом в мобильном приложении любого банка по Системе быстрых платежей.

При регулярных таких поступлениях по кредиту будет действовать ставка «зарплатного Клиента», а погашение кредита будет удобным – банк сам спишет платеж с карты в нужную дату.

* За исключением предпринимательской деятельности.

** Процентная ставка учитывает скидку в размере 0,5% годовых для зарплатных клиентов.