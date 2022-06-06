«Золото Югры» можно оформить на любые цели* под залог недвижимости теперь от 10,90%** годовых.
Основные условия кредита:
- Сумма кредита – до 15 000 000 рублей
- Срок кредитования – до 20 лет
- Обеспечение кредита – залог недвижимости
Подробнее об условиях кредита
«Золото Югры» на сайте и в
офисах Сургутнефтегазбанка.
Вы не зарплатный клиент СНГБ?
Есть решение! Вы можете получать зарплату на карту любого банка и пользоваться привилегиями «зарплатного Клиента» СНГБ для получения скидок!
Для этого пополняйте карту СНГБ мгновенным переводом в мобильном приложении любого банка по Системе быстрых платежей.
При
регулярных таких поступлениях по кредиту будет действовать ставка «зарплатного
Клиента», а погашение кредита будет удобным – банк сам спишет платеж с карты в
нужную дату.
* За исключением предпринимательской деятельности.
** Процентная ставка учитывает скидку в размере 0,5% годовых для зарплатных клиентов.