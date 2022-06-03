В День защиты детей Ханты-Мансийский НПФ провел акцию «Финтест для всей семьи»

1 июня в официальной группе фонда стартовал финансовый тест от Ханты-Мансийского НПФ. Участникам акции необходимо было ответить на 10 финансовых вопросов. В «Финтесте для всей семьи» были ребусы, математические задачи, вопросы про сказочных персонажей и многое другое.

«Финансовая грамотность – одна из важных тем в воспитании и образовании подрастающего поколения. Поэтому мы и решили провести такую акцию в День защиты детей, чтобы родители могли вместе с детьми пройти тест и рассказать им о важных финансовых привычках. Многие участники отмечали, что вопросы были интересными и познавательными», – рассказала Мария Стулова, президент Ханты-Мансийского НПФ.

Самыми финансово грамотными стали Алия Айданова, Ольга Медведева и Виктор Леонидович. Всего в акции приняли участие более 1000 человек.