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​Уралсиб провел в Екатеринбурге бизнес-завтрак для клиентов подразделения PremiumBank

Бизнес-завтрак для действующих и потенциальных клиентов премиум-сегмента прошел 31 мая

​Уралсиб провел в Екатеринбурге бизнес-завтрак для клиентов подразделения PremiumBank
Фото: Банк Уралсиб

Бизнес-завтрак для действующих и потенциальных клиентов премиум-сегмента прошел 31 мая в отеле HYATT REGENCY EKATERINBURG. Мероприятие было организовано Уралсиб PremiumBankпри участии инвестиционных и страховых подразделений Уралсиба. Тему мероприятия организаторы сформулировали как: «Инвестиции 2022: новые горизонты и перспективы».

Эксперты банка рассказали гостям о ситуации, сложившейся в экономике и сфере финансов в условиях ужесточившейся санкционной политики западных стран, о тенденциях развития финансовых рынков с учетом стабилизационных мер, предпринимаемых правительством и финансовыми регуляторами, включая такой значимый фактор, как снижение ключевой ставки. Гостям бизнес-завтрака также дали рекомендации по выбору инвестиционных стратегий и оптимальному управлению личными финансовыми портфелями в текущем положении, представили актуальные продукты и программы банка для клиентского сегмента Premium.

Открыла мероприятие директор по премиальному бизнесу Макрорегиона Урало-Сибирский Банка Уралсиб Александра Суворова, которая рассказала участникам бизнес-завтрака о преимуществах пакета услуг для премиального сегмента Банка Уралсиб. «Мы считаем, что нет плохих и хороших финансовых инструментов, и нет плохого или хорошего времени. Есть инструменты, которые помогут здесь и сейчас, именно вам, в сегодняшней ситуации, какая бы она ни была, реализовать ваши цели. Наша задача – предоставить вам эти инструменты и помочь их использовать с максимально возможной эффективностью», – отметила она.

В свою очередь, управляющий директор по наставничеству и развитию Банка Уралсиб Анатолий Пилишвили осветил основные тренды мировой экономики на фоне непреодоленных еще до конца последствий пандемии, усиливающегося санкционного давления на Россию и стремительного роста инфляции во многих зарубежных странах, а также презентовал широкую продуктовую линейку банка и актуальные варианты инвестиционных стратегий. Тему управления инвестициями более подробно осветил директор по развитию продаж АО «БКС Управление Благосостоянием» Алексей Марчук. Об особенностях и преимуществах продуктов инвестиционного страхования рассказал территориальный директор по развитию «Уралсиб Страхование» и «Уралсиб Жизнь» Артур Пономарев. В завершение мероприятия его участники получили специальные предложения о сотрудничестве с Банком Уралсиб.

Бизнес-завтрак в Екатеринбурге стал продолжением серии клиентских мероприятий в ключевых регионах присутствия, которая стартовала 27 мая в Санкт-Петербурге.


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Сегодня в 14:55, просмотров: 73, комментариев: 0

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