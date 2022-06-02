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​Сбер ожидает роста заявок на образовательные кредиты под 3% годовых

Сбер готов к повышению сезонного роста спроса на льготные образовательные кредиты

​Сбер ожидает роста заявок на образовательные кредиты под 3% годовых
Фото: Сбер

Сбер готов к повышению сезонного роста спроса на льготные образовательные кредиты. Текущий портфель образовательных кредитов с государственной поддержкой, выданных СберБанком, достиг 12,3 млрд рублей (52 840 штук).

Сейчас по программе «Кредит на образование с господдержкой» Сбер работает с 633 вузами и это число постоянно увеличивается. В топ-10 вузов, для обучения в которых чаще всего берут образовательный кредит, входят Высшая школа экономики, РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ им. Ломоносова, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.

Самые популярные специальности для обучения в кредит — юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело и лингвистика. Самому старшему студенту-заёмщику, получившему образовательный кредит по этой программе — 66 лет (кредит выдан в Юго-западном территориальном банке), самом младшему — 15 лет (кредит выдан в Сибирском ТБ).

Чаще всего образовательные кредиты выдают в Московском банке (31% от общего портфеля), за ним следует Северо-Западный банк (17%), затем Среднерусский банк (10%). Далее в порядке убывания — Уральский, Юго-Западный, Сибирский банк — по 8%, Волго-Вятский банк — 7%, Поволжский банк — 5%, Центрально-Черноземный банк — 3%, Байкальский банк — 2%, Дальневосточный банк — 1%.

Cергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «Лето — сезон поступления в вузы, и традиционно в этот период мы видим увеличение числа желающих оформить образовательный кредит. Сбер готов к этой повышенной нагрузке и с радостью поможет всем желающим стать студентом лучших университетов страны. Тем более, что условия кредитования крайне привлекательные. Выплата основного долга отложена до тех пор пока студент не окончит обучение».

Напомним, в конце августа 2020 года ставка по кредитам на образование с господдержкой была снижена с 8,5% до 3%. Оформить кредит можно даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университет, или возьмёт академический отпуск.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте банка, а также в статье на сайте СберКлевер


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