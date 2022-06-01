16+
Логотип Сиапресс
USD  61,6069   EUR  62,7397  

Новости

Больше новостей
Вы следите за судьбой проекта НТЦ в Сургуте?
Комментировать
0
Строительство нового ж/д вокзала в ближайшие годы в Сургуте реально?
Комментировать
0
Вам понятна нынешняя пенсионная система с ее баллами и накопительной частью пенсии?
Комментировать
0
Каким должен быть размер индексации пенсий?
Комментировать
0
Снос ж/д вокзала в Сургуте — это...
Комментировать
0
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?
Комментировать
0
Больше опросов

​Энергетики отработали оперативное восстановление электроснабжения детского лагеря в Югре

«Россети Тюмень» провели совместные учения с оперативными службами в Югре

​Энергетики отработали оперативное восстановление электроснабжения детского лагеря в Югре
Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» провели совместные учения с оперативными службами в Ханты-Мансийском автономном округе. Во взаимодействии с Единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС) и администрацией Советского района Югры энергетики отработали оперативное восстановление электроснабжения детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори».

В учениях энергокомпания задействовала 2 оперативно-выездные бригады в составе 8 работников урайского филиала и 2 единицы техники. Для ликвидации последствий условного технологического нарушения «Россети Тюмень» созвали Штаб. На место проведения тренировки выехала группа технических специалистов под руководством заместителя главного инженера Урайских электрических сетей. Энергетики оперативно развернули резервный источник питания, обеспечив детский лагерь непрерывным электроснабжением на время проведения восстановительных работ, а затем устранили технологическое нарушение. Слаженные действия оперативных служб и «Россети Тюмень» позволили ликвидировать условный инцидент всего за 35 минут – в 5 раз быстрее регламентного срока.

«Проведение подобных учений особенно актуально в преддверии летних каникул. С началом сезона на нас ложится большая ответственность. Каждую смену лагерь посещают порядка 100 подростков. Важно создать для детей максимально комфортные и безопасные условия отдыха», – поделился мнением начальник отдела по делам ГОиЧС администрации Советского района Евгений Сабанцев.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Урайские электрические сети – филиал АО «Россети Тюмень», ведет деятельность на территории юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обеспечивает электроэнергией Кондинский и Советский муниципальные районы, города Урай, Югорск. Филиал создан 11 сентября 1981 года. Основными потребителями электроэнергии являются ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», АО «Транснефть – Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Югорский Лесопромышленный Холдинг», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК – Региональные сети». В состав филиала входят два района электрических сетей: Урайский и Советский. На балансе предприятия находится 29 подстанций 110 кВ. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – 1 856 км.

Много информации и новостей на нашем сайте www.te.ru и в социальных сетях https://vk.com/rosseti_tumen и https://t.me/rosseti_tumen.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:45, просмотров: 60, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 604
  2. ​Индексация всем, и пусть никто не уйдет обиженным – и другие нововведения июня 548
  3. ​В Югре состоялись экскурсии на высокоавтоматизированную подстанцию 499
  4. ​НТЦ в Сургуте будет – есть деньги, идеи, поддержка федеральной власти и нефтяников 380
  5. ​В Сургутском районе рыбак уехал на реку и пропал. Его нашли мертвым 360
  6. Пенсионер на «ВАЗе» сбил двух пешеходов в Нижневартовске 312
  7. ​Ковид вновь унес жизнь в ХМАО 305
  8. Арендную плату за муниципальное имущество Сургута снизят на 50 процентов 282
  9. ​Ветер не успокаивается: в Сургуте по-прежнему плохая погода 250
  10. Налоговая служба ХМАО получила нового руководителя 247
  1. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4596
  2. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3290
  3. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3044
  4. Лужайки кончились 2797
  5. ​Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса 2123
  6. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 2083
  7. ​Сибпромстрой объявил о двукратном снижении производственного плана на 2022 год 1961
  8. Старики и дети 1628
  9. Покусавшие югорчан клещи оказались заражены энцефалитом и эрлихиозом 1628
  10. Сургутский отель получит 100 млн рублей на реконструкцию 1592
  1. Имя им — легион 9561
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 8502
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5760
  4. ​Остановить вечный двигатель 5560
  5. ​Ледоход в Сургуте начался 5012
  6. ​Из адидаса в абибас 4897
  7. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4596
  8. ​Арктика: вахта человеческих судеб 4580
  9. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 4011
  10. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3700

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика