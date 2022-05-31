28 мая в Государственной библиотеке Югры прошла Библионочь-2022, Ханты-Мансийский НПФ поддержал мероприятие.
Более 900 югорчан посетили библиотеку в этот вечер. В развлекательной программе их ждали мастер-классы по изготовлению народных орнаментов, национальных кукол, созданию открытки-аппликации, глиняных поделок.
Для гостей Библионочи были подготовлены книжные выставки о культуре и особенностях народов России, презентации национальных костюмов и блюд и различные фотозоны.
Одной из площадок мероприятия стал –
командный квиз для молодежи «Мама, я в библиотеке». В квизе было несколько
туров в разных форматах – пантомима, тест и музыкальный конкурс.
Ханты-Мансийский НПФ выступил спонсором игры и предоставил подарки для
победителей.