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​Ханты-Мансийский НПФ в библиотеке

28 мая в Государственной библиотеке Югры прошла Библионочь-2022

​Ханты-Мансийский НПФ в библиотеке
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

28 мая в Государственной библиотеке Югры прошла Библионочь-2022, Ханты-Мансийский НПФ поддержал мероприятие.

Более 900 югорчан посетили библиотеку в этот вечер. В развлекательной программе их ждали мастер-классы по изготовлению народных орнаментов, национальных кукол, созданию открытки-аппликации, глиняных поделок.

Для гостей Библионочи были подготовлены книжные выставки о культуре и особенностях народов России, презентации национальных костюмов и блюд и различные фотозоны.

Одной из площадок мероприятия стал – командный квиз для молодежи «Мама, я в библиотеке». В квизе было несколько туров в разных форматах – пантомима, тест и музыкальный конкурс. Ханты-Мансийский НПФ выступил спонсором игры и предоставил подарки для победителей.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 64, комментариев: 0

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