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​Банк Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежей

Банк Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежей в магазинах и на сайтах

​Банк Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежей
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежей (СБП) в магазинах и на сайтах. Оплатить покупку можно без карты, нужен только смартфон с установленным Уралсиб Онлайн.

Оплатить по QR-коду СБП очень просто:

  • Сканируйте QR-код с помощью соответствующей функции в Уралсиб Онлайн или функции штатной камеры – далее выбрав из представленного списка банков Банк Уралсиб.
  • Проверьте или введите сумму платежа и нажмите кнопку «Оплатить» в приложении Уралсиб Онлайн.

Чтобы оплатить по кнопке «Оплата через СБП»:

  • В мобильном приложении магазина или на мобильной версии сайта магазина выберите кнопку оплаты через СБП или этот способ оплаты в платежном меню.
  • Выберите Банк Уралсиб из открывшегося на экране смартфона списка банков и подтвердите платеж в приложении Уралсиб Онлайн.

Банк не взимает комиссию за операции оплаты через СБП. Покупки через Систему быстрых платежей доступны со счетов дебетовых карт, счетов до востребования и накопительных счетов.

Более подробно узнать о продуктах и услугах Банка Уралсиб можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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