Глава Сбера на Урале рассказал об изменениях в работе банка

Сбербанк вышел за пределы своего привычного функционала и теперь помогает клиентам в решении не только финансовых, но и технологических и консалтинговых вопросов. Об этом заявил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов в интервью журналу «Эксперт Урал».

По его словам, Сбер, став экосистемой, нарастил дополнительные компетенции — например, в области программного обеспечения. Когда эксперты банка увидели, что у клиентов возникают проблемы с ПО, то сразу включились в решение этого вопроса и освоили поставки программных продуктов.

«Сейчас обострился вопрос кибербезопасности, а Сбер в этом является бесспорным лидером, и в кризис мы это лидерство еще раз подтвердили. Наши клиенты поняли, что кибератаки вполне успешно можно отражать с использованием наших инструментов», — подчеркнул Дмитрий Суховерхов. Он отметил, что в сегодняшних условиях со стороны клиентов вырос запрос на консалтинг. Причем не только на традиционные услуги по сопровождению бизнеса — в банк обращаются клиенты с просьбой найти новых партнеров.

«Уход бизнеса с иностранным участием из России открывает некоторые ниши для российского производства. Тот, кто раньше почувствует новые тренды и найдет решение, получит максимум преимуществ. Мы готовы поддерживать перспективные идеи наших клиентов, ведь для этого у нас есть и экспертиза, и ресурсы», — сказал председатель Уральского банка Сбербанка.

Добавим, что на середину мая Уральский Сбербанк по льготным программам Минпромторга и Минсельхоза выдал системообразующим предприятиям 47 кредитов более чем на 70 млрд рублей. Малый и средний бизнес региона по программе госсподдержки получил в Сбере более 1200 кредитов на сумму свыше 10,5 млрд рублей.