Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Пошаговый запуск продаж на маркетплейсе»,который пройдет 26 мая 2022 года в 16:00 мск.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на веб-странице регистрации, или ее мобильной версии. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Ирен Андруцкая, спикер на площадках Мой Бизнес, Сколково, Синергия, собственник сети магазинов обуви Recost be shoes и Descara, 1361 showroom. Владелец и дизайнер двух торговых марок обуви TM BeFeetgarald, Descara, автор двух книг, образовательных курсов и статей на тему предпринимательства и личного бренда.

Согласно аналитическим прогнозам, к 2025 году продажи в онлайне будут составлять 40-50% от всех мировых продаж. Поведенческая экономика в корне поменялась за последние 2 года, люди отвыкли ходить по торговым центрам, и большую часть покупок делают онлайн.

Новые экономические реалии, временное снижение потребительской активности вынуждают продавцов и производителей осваивать новые рынки сбыта для сохранения точки безубыточности своего бизнеса. А в некоторых случаях, работу на маркетплейсах рассматривают, как экспансию на новые рынки сбыта.

За полтора часа вебинара слушатели погрузятся в тонкости работы маркетплейсов Wildberries и Ozon, получат ответы на ключевые вопросы, с которыми сталкивается каждый предприниматель, начинающий работу в этой сфере. Вебинар будет полезен как для действующих предпринимателей, так и тех, кто планирует открывать собственный бизнес.

На встрече обсудим следующие основные вопросы:

Каким должен быть бюджет для старта продаж на маркетплейсах

Какой товар востребован на маркетплейсах

В каком ценовом сегменте, и какую наценку нужно устанавливать

Как рассчитать бюджет, ассортимент и глубину ассортиментной матрицы

Ключевые слова и аналитические программы

Секреты продвижения карточек товара в Топ.

Калькулятор наценок и экономика работы

Стратегия работы на маркетплейсах. Распродажа остатков или игра в долгую

Какие склады стратегически важные для отгрузки и что делать, если товар резко закончился, а поставка еще в дороге.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1,5 часа с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.