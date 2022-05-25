Управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп провел выездную встречу с начальником УМВД России по городу Сургуту Александром Глущенко и руководителями профильных ведомств.

Сотрудникам правоохранительных органов были продемонстрированы продукты и услуги Сбербанка, в которые интегрирована защита от мошеннических действий с клиентами. Например, новый сервис, не имеющий аналогов в России - подтверждение операций «второй рукой». Это дополнительная проверка переводов клиента кредитной организации со стороны его доверенного лица.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Онлайн-переводы клиента, перед тем как их исполняет банк, будут попадать на дополнительную проверку доверенному лицу - помощнику, который одобряет или отклоняет их, исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение. Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек».

В ходе встречи также была затронута тема использования системы электронного документооборота, которая позволяет отрабатывать запросы между банком и полицией в оперативные сроки.

Александр Глущенко, начальник УМВД России по городу Сургуту, полковник полиции: «Такое прямое общение позволяет более эффективно осуществлять деятельность по информированию населения о способах профилактики и недопущения фактов мошенничества с использованием дистанционных технологий».